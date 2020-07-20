Правительство Украины уже несколько раз меняло условия въезда в страну и прохождения карантина для граждан Украины, резидентов страны и иностранцев. Кто может приехать в Украину, что для этого нужно, необходима ли 2-недельная самоизоляция после прохождения границы, нужно ли сдавать тест на коронавирус? Актуальная информацию по состоянию на 20 июля 2020 года, сообщает avianews.com.
Кто может въехать в Украину?
Любой гражданин Украины, резидент страны и иностранец, которому не запретили ранее въезд в страну по той или иной причине. Запрет на въезд в Украину иностранных граждан из-за карантина снят в июне 2020 года.
Какие документы нужны иностранцам для въезда в Украину?
Пограничная служба может попросить вас обосновать цель приезда в Украину. Тогда необходимо будет показать бронь гостиницы, приглашение принимающей стороны и другие документы.
Иностранные граждане обязательно должны иметь с собой медицинскую страховку (медицинский полис), которая покрывает лечение COVID-19 на территории Украины. Если такой страховки нет, пограничник откажет во въезде в Украину.
Медицинская страховка должна быть оформлена в электронном или бумажном виде в украинской страховой компании или иностранной компании, которая обеспечивает предоставление медицинских услуг на территории Украины.
Иностранцы с разрешением на постоянное проживание в Украине (вид на жительство) освобождены от требования оформлять страховку.
Нужно ли проходить карантин или самоизоляцию по приезду в Украину?
Минздрав Украины разделил все страны мира на две зоны: красную и зеленую в зависимости от числа активных случаев COVID-19. Согласно новым изменениям, к красной зоне относятся государства, где число активных случаев превышает 55 на 100 тыс. населения, к зеленой, где этот показатель ниже 55 на 100 тыс. населения. Если страна не ведет статистику активных случаев, она попадает в красный список.
Если гражданин Украины или иностранец приехал из страны зеленого списка, они могут свободно перемещаться после пересечения границы Украины.
Если гражданин Украины или иностранец прилетел из страны красного списка, они должны пройти 14-дневную обсервацию или самоизоляцию. Обсервация — нахождение в специально отведенных для этого местах под контролем персонала заведения. Самоизоляция — возможность нахождения дома. В таком случае контроль выполняется через мобильный телефон (смартфон), на котором необходимо установить приложение «Дій вдома». Приложение регулярно присылает запросы на проверку местоположения и просит сделать фотографию пользователя.
Список стран красной и зеленой зон можно найти на сайте Минздрава Украины. Список обновляется раз в несколько дней. К какой зоне относится страна пограничная служба определяет на основании последнего списка Минздрава Украины на момент пересечения границы.
Транзит по пути в Украину
Если пассажир летит в Украину из страны зеленого списка через страну красного списка, по прилету в Украину ему нужно подтвердить, что он следовал из страны зеленого списка, например, показав посадочный талон. В таком случае 2-недельная самоизоляция не нужна.
Если пассажир следовал из страны красного списка транзитом через страну зеленого списка, самоизоляция нужна.
Как можно досрочно прекратить самоизоляцию
Правительство Украины позволило досрочно прекращать самоизоляцию при возвращении из стран красной зоны. Для этого необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в украинской лаборатории. При получении негативного результата, который подтверждает, что пассажир не болен, одобренные лаборатории передают информацию в Центр общественного здоровья, после чего самоизоляция прекращается.
Пройти тестирование можно в аэропортах Борисполь, Львов и Харьков по прилету. Услуга стоит от 1500 до 2100 грн за одного человека. Результат становится известен примерно через сутки.
Если поездка в Украину длится меньше 14 дней?
Если гражданин Украины или иностранец въезжает в Украину из страны красного списка и планирует вновь выехать за границу через 14 дней, ему необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус и досрочно прекратить самоизоляцию после получения отрицательного результата. В противном случае при выезде из Украины его могут оштрафовать за нарушение правил карантина. avianews.com