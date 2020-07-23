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На Украине мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции

На Украине мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции

Мужчина, угрожающий взорвать гранату в Полтаве, взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле в сторону выезда из города.

Об этом сообщил в четверг департамент уголовного розыска, передает ria.ru

Ранее полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пыталась задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры.

"Двадцать третьего июля в 9.00 утра (совпадает с мск – ред.) на улице Остапа Вишни у здания административного суда во время задержания работниками полиции "угонщика" последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. Ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска", - говорится в сообщении департамента в Telegram.

По данным полиции, "после переговоров злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УУР ГУНП (управления уголовного розыска главного управления национальной полиции – ред.) в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия", с которым он направился на выезд из города на автомобиле, предоставленном полицией по его требованию.

Спецоперация по задержанию продолжается.

Установлена личность мужчины, взявшего в заложники полковника полиции в Полтаве

Правоохранительные органы установили личность человека, который захватил в Полтаве в заложники полковника полиции Виталия Шияна. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Лицом, которое сегодня в Полтаве совершило ряд преступлений и удерживает в качестве заложника полковника полиции, является Роман Скрипник 1988 года рождения", - сообщил Геращенко.

По его словам, мужчина был неоднократно судим.

"Желание злоумышленника, которое побудило его захватить заложника и угрожать взрывом гранаты, - отказ попасть надолго за решетку. Но, похоже, что срок лишения свободы после этих действий будет гораздо больше", - отметил замглавы МВД.

Чиновник пояснил, что ради безопасности граждан полицией было принято решение разрешить злоумышленнику выехать за пределы города Полтава, пишет sputnik.md.

"Машина, в которой находятся подозреваемый и заложник - полковник полиции Виталий Шиян, сопровождается полицией и спецподразделениями. Стратегия полиции - переговоры, переговоры и еще раз переговоры. Ради сохранения жизни как преступника, так и окружающих", - заявил Геращенко.

В четверг в Полтаве в 09.05 на улице возле здания административного суда сотрудники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами. В момент задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. При этом он держал за руку сотрудника полиции. После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле.

На Украине мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции

На Украине мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции

На Украине мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции

  • Сегодня, 14:53
  • DTV
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