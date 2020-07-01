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Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума за июнь 2020 года

Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума за июнь 2020 года

Министерство по социальной защите и труду подсчитало размер величины прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за прошлый месяц.

В июне 2020 года «минимум для жизни» увеличился по всем социально-демографическим группам: для трудоспособного населения – на 0,83%, в среднем на ребенка – на 2,17%, для пенсионеров – на 0,9 %, в среднем на душу населения – на 1,08 %.

Июньский сводный индекс потребительских цен (инфляция) составил 100,05% по сравнению с предыдущим месяцем и 102,03% с начала года.

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за июнь 2020 года по социально-демографическим группам населения составила:

- для трудоспособного населения – 1 704 руб. (1 690 руб. – в мае 2020 года),

- для мужчин от 16 до 59 лет – 1 767 руб. (1 754 руб.),

- для женщин от 16 до 54 лет – 1 636 руб. (1 621 руб.),

- для пенсионеров – 1 340 руб. (1 328 руб.),

- в среднем на одного ребёнка – 1 646 руб. (1 611 руб.),

- для детей в возрасте до 6 лет – 1 455 руб. (1 422 руб.),

- для детей от 7 до 15 лет – 1 802 руб. (1 765 руб.),

- в среднем на душу населения – 1 586 руб. (1 569 руб.)

Динамика уровня прожиточного минимума в июне 2020 года отражает инфляционные процессы в республике по сравнению с предыдущим месяцем – небольшое увеличение цен на непродовольственные товары и тарифов на услуги.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум представляет собой минимальный набор продуктов питания (51,1% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (19,2%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (28,1%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены и обязательные платежи и сборы (1,7%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 08:48
  • DTV
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