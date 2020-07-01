Режим чрезвычайной ситуации в здравоохранении в Республике Молдова продлён до 31 августа. Об этом сегодня, 24 июля, в ходе брифинга для прессы объявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.
По словам главы правительства, решение было принято в связи с тревожной пандемической ситуацией на мировом и региональных уровнях, а также внутри страны, пишет bloknot-moldova.md.
– К сожалению, и у нас «стабилизировалось» число новых случаев: по 300 в будни и примерно по 200 в выходные. Это очень большие цифры для РМ. Наши надежды, что количество случаев уменьшится, не оправдались, – пояснил Ион Кику.
В этой ситуации власти были вынуждены выделить еще один павильон Центру COVID-19 и активировать новые медицинские учреждения для приема пациентов с коронавирусом. О каких-то послаблениях говорить пока преждевременно.
В этой ситуации власти были вынуждены выделить еще один павильон Центру COVID-19 и активировать новые медицинские учреждения для приема пациентов с коронавирусом. О каких-то послаблениях говорить пока преждевременно.
Таким образом, до 31 августа остаются в силе ограничения на:
- пребывание в общественных местах группами больше трех человек;
- пребывание в общественных местах лиц старше 63 лет;
- деятельность ночных клубов, караоке и так далее;
- организацию церемоний (свадьбы, крестины); деятельность дошкольных учреждений, детских лагерей.
В то же время в ресторанах разрешено проведение дней рождения, поминок и так далее, с участием не более чем 50 человек и при строгом соблюдении противокоронавирусных правил.