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Самое черное здание в мире

Самое черное здание в мире

На зимних Олимпийских играх в Южной Корее представили самое темное здание в мире. Стены павильона покрыты веществом Vantablack VBx2 — суперчерным материалом, который поглощает 99,965% света.

Павильон был создан британским архитектором Асифом Ханом и строился специально к началу Олимпийских игр. Самым темным зданием на планете его называют из-за особого покрытия. Стены обработаны пигментом Vantablack VBx2, который представляет собой субстанцию из углеродных нанотрубок и поглощает 99,965% падающего на него излучения: видимого света, микроволн и радиоволн. Это практически «черная дыра» посреди корейского Пхенчхана.

Кроме того, на стены павильона нанесли стержни со светящимися огоньками, напоминающими звезды.

Поверхность здания меняется по мере приближения к нему. Стержни группируются, когда фиксируют движение. Асиф Хан таким образом создает впечатление «провала» пространства в космос.

Внутри здания совершенно иная эстетика. Темный коридор ведет в белоснежное помещение, оборудованное бассейном, к которому по переплетающимся каналам стекаются 25 000 капель воды.

Самое черное здание в мире

Самое черное здание в мире

Самое черное здание в мире

  • Сегодня, 10:28
  • DTV
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