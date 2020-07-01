С 1 августа украинские власти начнут по-новому делить страны на «зеленую» и «красную» зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом 29 июля на брифинге сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов, пишет newsmaker.md ссылаясь на «Украинскую правду».
По словам министра, украинские власти будут обновлять списки стран в «зеленой» и «красной» зонах раз в семь дней, а не раз в три дня. Кроме этого, изменятся критерии, по которым власти будут составлять эти списки.
«С 1 августа у нас начинают действовать новые правила… Если сегодня мы измеряем число активных больных в той или иной стране, то с 1 августа это будет происходить так же, как в странах Европы. То есть будет два показателя, при превышении которых страну отнесут к „красной“ зоне. Первый показатель — прирост больных за последние 14 дней, если он превышает такой прирост на территории Украины. Второй показатель — процент (больных) в стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями, если он будет более 30%», — сказал министр здравоохранения Украины.
Напомним, в июне министерство здравоохранения Украины разделило страны на две зоны, исходя из числа активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. В «красную» зону тогда попали около 50 стран, в том числе и Молдова. newsmaker.md