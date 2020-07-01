В 19 учреждениях исполнения наказаний Украины запущен экспериментальный проект по предоставлению платных услуг.
Минюст предлагает новую услугу — подарочные сертификаты на платные камеры в СИЗО. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице.
«Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! С сегодняшнего дня Минюст предлагает новую услугу — мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах», — написал министр.
При этом он отметил, что подарочный сертификат, в случае если знакомого возьмут под стражу, позволит ему попасть в камеру с улучшенными условиями содержания, передает feotoday.ru
Малюська также расписывает как можно приобрести сертификат с компьютера или смартфона. Министр подчеркивает, что сертификат действует только в течение полугода после приобретения.
На сайте Министерства юстиции Украины со ссылкой на министра сообщается, что любое лицо, взятое под стражу, имеет право предоставить администрации СИЗО подтверждение оплаты «Услуги вперед» и воспользоваться соответствующей платной услугой в течение шести месяцев со дня осуществления соответствующего платежа. Оплату услуги можно осуществлять обезличенно и без указания конкретного времени пребывания под стражей.
«Если в течение полугода лицо не будет взято под стражу и не попадет в СИЗО, деньги за неиспользованные дни будут зачислены в специальный фонд государственного бюджета СИЗО в качестве благотворительной помощи», — подчеркнул министр.
Новой услугой можно воспользоваться в 19 учреждениях исполнения наказаний по всей стране. Заявление о предоставлении «Услуги вперед» можно подавать как письменно, так и в электронной форме через специальную автоматизированную систему. После осуществления оплаты плательщику поступит подтверждение с идентификатором платежа.
При этом, в случае отсутствия свободных мест в камерах с улучшенными бытовыми условиями при поступлении в СИЗО лица, взятого под стражу, в отношении которого заказана услуга, администрация СИЗО возвращает средства на безналичный счет плательщика, с которого был произведен платеж или безналичный расчет, указанный лицом, взятым под стражу. feotoday.ru