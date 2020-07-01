С 1 августа приднестровцы вновь смогут воспользоваться услугами международных перевозчиков. Граждане ПМР освобождаются от соблюдения режима самоизоляции, если время их поездки за пределы республики составило не более 12 часов.
«Если граждане ПМР, к примеру, едут в Молдову и находятся там до 12 часов, они возвращаются в Приднестровье, и при этом им не надо оставаться дома на карантине. Важное условие - по возвращении домой обязательно при себе иметь билет автостанции Приднестровья, купленный в кассах автовокзалов, для подтверждения», - рассказала начальник отдела организации пассажирских перевозок ОАО «Автостанции Приднестровья» Валерия Евдокимова, сообщает novostipmr.com.
В «Автостанциях Приднестровья» отметили, что возобновятся маршруты в Молдову, Украину и Россию. Но есть нюансы: Правительство Украины приняло новые правила по тестированию своих граждан и иностранцев, которые прибывают из стран «красной зоны». Эти правила распространяются и на граждан Молдовы, отнесенной к «красной зоне». Для въезда в Украину нужно иметь действующий ПЦР-тест на COVID-19. В противном случае – 14-дневная изоляция.
На следующей неделе решат вопрос, когда начать продавать билеты в Москву и Санкт-Петербург. Для поездки в Россию нужно разрешение Оперштаба. Россия пока пускает к себе только граждан РФ, а для иностранцев нужна особая причина въезда, например к родственникам или на учёбу. novostipmr.com