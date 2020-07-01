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Украинцев будут идентифицировать по штрих-коду
Новая версия мобильного приложения Дия 2.0 предусматривает опцию идентификация личности по персональному штрих-коду.
Министерство цифровой трансформации начало бета-тестирование мобильного приложения Дия 2.0. Об этом в четверг, 30 июля, сообщило Минцифры.
Новая версия предусматривает опцию идентификация личности по персональному штрих-коду. На обратной стороне документа теперь размещаются QR-код и штрих-код.
Он идентифицирует личность при получении почтовых посылок на почте стоимостью менее 5 тыс грн., передает korrespondent.net
"Теперь украинцы могут получить посылки на почте с Диею. Менеджер сканирует штрих-код устройством, а Дия подтверждает действительность документа", - говорится в сообщении.
Сейчас Дия 2.0 доступна только бета-тестерам, но вскоре состоится официальный релиз, отметили в Минцифры.
Напомним, как сообщалось ранее, в приложении государственных онлайн-услуг Дия появилась услуга проверки наличия страхового полиса для авто (автогражданка).
korrespondent.net
- Сегодня, 06:49
- DTV
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