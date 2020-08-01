Dnestr.TV

 
0

В Украине запустили "кассовые аппараты в смартфоне"

В Украине запустили "кассовые аппараты в смартфоне"

С сегодняшнего дня предпринимателям можно использовать смартфон в качестве программных расчетно-кассовых аппаратов.

В Украине начали вводить новые правилах работы для физических лиц - предпринимателей. Так, с субботу, 1 августа вводится возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что это первый этап законодательных изменений. А с 1 января 2021 года начнется второй этап - использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц - предпринимателей станет обязательным, передает korrespondent.net.

С 1 апреля 2021 года начнется третий этап - применение РРО (традиционных или программных) станет обязательным для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога 2, 3, 4 групп независимо от видов деятельности.

Напомним, в июле Минюст узаконил "кассовые аппараты в смартфоне". Бесплатное фискальное приложение для программного регистратора расчетных операций доступно всем желающими.

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 октября 2019 года подписал законы, расширяющие обязательное использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:36
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Шесть человек привлечены к ответственности. В Рыбницком ...
  • ЧП на границе. Житель Приднестровья задержан за дебош н ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Шесть человек привлечены к ответственности. В Рыбницком ...
  • ЧП на границе. Житель Приднестровья задержан за дебош н ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна