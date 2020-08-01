С сегодняшнего дня предпринимателям можно использовать смартфон в качестве программных расчетно-кассовых аппаратов.
В Украине начали вводить новые правилах работы для физических лиц - предпринимателей. Так, с субботу, 1 августа вводится возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что это первый этап законодательных изменений. А с 1 января 2021 года начнется второй этап - использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц - предпринимателей станет обязательным, передает korrespondent.net.
С 1 апреля 2021 года начнется третий этап - применение РРО (традиционных или программных) станет обязательным для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога 2, 3, 4 групп независимо от видов деятельности.
Напомним, в июле Минюст узаконил "кассовые аппараты в смартфоне". Бесплатное фискальное приложение для программного регистратора расчетных операций доступно всем желающими.
Напомним, президент Владимир Зеленский 17 октября 2019 года подписал законы, расширяющие обязательное использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса. korrespondent.net