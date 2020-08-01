Молдавская рок-группа Zdob si Zdub выпустила перезаписанную песню «На Ивана Купалу», вокальную партию в которой исполнила солистка известной российской группы «Маша и Медведи» Мария Макарова.
«Для совместного творчества выбрали одну из самых популярных песен нового альбома группы («Bestiarium» вышел в ноябре 2019 года) — «Sanziene». На готовую музыку композитора и басиста группы Михая Гынку вокалист и автор текстов Роман Ягупов сочинил совершенно новое стихотворение, черпая вдохновение в нынешнем странном, но спокойном лете без концертов на берегу реки Днестр», - говорится в пресс-релизе группы.
Оригинальная песня была записана в дуэте с румынской певицей молдавского происхождения Ириной Римеш.