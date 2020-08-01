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С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по специальной подготовке

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по специальной подготовке

С военнослужащими Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе (ОГРВ) проведено практическое занятие по программе специальной подготовки российского воинского контингента миротворческих сил.

По замыслу занятия, условные террористы захватили несколько заложников из числа местных жителей и совершили обстрел миротворческого поста из стрелкового оружия с целью создания коридора для беспрепятственного провоза в Зону безопасности боеприпасов, вооружения, а также проникновения незаконного вооруженного формирования, передает пресс-служба Минобороны России.

Личный состав поста вызвал подкрепление, занял оборону и приступил к переговорам с условными террористами, тем самым обеспечив незаметное прибытие и занятие позиций подразделению усиления. После занятия позиций личный состав приступил к захвату противника. Особое внимание в ходе занятия было уделено действиям военнослужащих для освобождения заложников.

К занятию, которое провели в ночных условиях, привлекались около 40 военнослужащих, было задействовано пять единиц военной техники. В целях максимального приближения мероприятия к реальной боевой обстановке было использовано около 3 тыс. холостых боеприпасов и имитационных средств.

Подобные занятия проходят на специально оборудованном учебном месте, которое полностью имитирует миротворческий пост. Мероприятие носило плановый характер.
structure.mil.ru
  • Сегодня, 18:18
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