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Газопровод Унгены-Кишинев планировали завершить к 1 августа

Газопровод Унгены-Кишинев планировали завершить к 1 августа

Исполнители проекта строительства газопровода Унгены-Кишинев приступили к процедурам сдачи/приёма работ по газопроводу Унгены-Кишинев.

В то же время совместно со специалистами Агентства по техническому надзору проводится ряд технических проверок. Пояснения сделаны Министерством экономики и инфраструктуры (МЭИ) в контексте того, что в конце мая ООО „Eurotransgaz” уведомило о завершении строительства газопровода Унгены-Кишинев к 1 августа этого года, передает ipn.md

МЭИ уточняет, что официальная сдача в эксплуатацию газопровода Унгены-Кишинев состоится как только позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Информацию о месте и дате запуска объекта сообщат дополнительно.

Согласно заверениям, полученным от представителей инвестора, на данном этапе по трубопроводу можно будет поставлять 1,5 миллиона кубических метров газа в сутки. После установки компрессорной станции (для сжатия и регулирования газа) в Герэешть с 1 января 2021 года запланировано транспортировать в Республику Молдова объем в четыре миллиона кубических метров газа в сутки, а с 1 октября 2021 года – уже до шести миллионов кубометров газа в сутки.

Республика Молдова претворила в жизнь энергетический пакет ЕС III. Он предусматривает либерализацию рынка природного газа, недискриминационный доступ третьей стороны к сетям транспортировки природного газа, эффективное отделение оператора системы передачи от поставщика, обеспечение права на смену поставщика потребителями и др.

Таким образом, в соответствии с действующими нормативными актами создаются необходимые условия для функционирования либерализованного рынка природного газа. Газ, который будет поставлен по газопроводу Яссы-Унгены-Кишинев, можно будет продавать конечным потребителям, в том числе через существующие сети транспортировки и распределения природного газа, которые находятся в ведении АО „Moldovagaz”.

Согласно МЭИ, эксплуатация и использование газопровода Яссы-Унгены-Кишинев приведёт к обеспечению конкурентоспособного рынка природного газа в Республике Молдова.

Взаимосвязь Республики Молдова с системой природного газа Румынии представляет приоритет в повестке дня в вопросе энергетической безопасности страны. Разнообразие путей доступа к альтернативным энергетическим источникам окажет положительное влияние на население через повышение энергетической безопасности страны и обеспечение доступа к свободным и конкурентоспособным рынкам природного газа.

ipn.md
  • Сегодня, 06:18
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