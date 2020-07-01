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Ученые открыли механизм самоуничтожения туберкулеза

Ученые открыли механизм самоуничтожения туберкулеза

Туберкулез - одно из самых смертельных инфекционных заболеваний, уносящее в год 1,5 млн жизней.
Международная группа ученых открыла новый токсин, блокирующий важные для жизнедеятельности бактерий туберкулеза аминокислоты. Без них эти вредоносные микроорганизмы не могут выжить. Об этом сообщает Phys.org.

Как правило, туберкулезная палочка поражает легкие, но может воздействовать и на гланды, кости и нервную систему. При этом бактерии вырабатывают токсины, которые помогают им адаптироваться к новой среде. Однако ученым удалось выяснить, что иногда эти токсины вредят самим бактериям.

Так, в ходе исследования, ученым удалось открыть новый токсин MenT, который вырабатывает бактерия Mycobacterium tuberculosis, токсин, который подавляет использование аминокислот, необходимых бактерии для производства белка, пишет korrespondent.net.

“Таким образом, рост Mycobacterium tuberculosis останавливается, и бактерия умирает”, - говорится в статье.

Ученые надеются, что их работа ляжет в основу медицинских препаратов нового поколения. Ведь в то время, как большинство случаев туберкулез можно вылечить с помощью существующих лекарств, возрастает количество резистентных к антибиотикам случаев.

“Посредством форсированной активации MenT или в результате дестабилизации отношений между токсином и антитоксином MenA мы можем уничтожить вызывающие туберкулез бактерии”, - сказал соавтор исследования Тим Блоуер.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:21
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