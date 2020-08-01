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В ЦИК Молдовы назвали точное число избирателей

В ЦИК Молдовы назвали точное число избирателей

Государственный реестр избирателей РМ представлен по данным на 1 августа 2020 года.

По данным Центральной избирательной комиссии РМ, общее число избирателей, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей (ГРИ) по состоянию на 1 августа, составляет 3 286 304 человек. Из общего количества избирателей, 2 807 728 граждан с правом голоса относятся к административно-территориальным единицам второго уровня. Еще 229 570 человек – это те граждане Молдовы, кто законно эмигрировал за границу. В реестр также включены 249 006 граждан с правом голоса, зарегистрированных в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра, временно находящихся вне суверенного контроля конституционных властей Республики Молдова, передает bloknot-moldova.md.

В реестр не вошли люди с гражданством Республики Молдова, не имеющие прописки дома или по местожительству.

Государственный реестр избирателей – это единая информационная система, объединяющая учетные записи избирателей Республики Молдова, включительно предназначенная для сбора, хранения, обновления и анализа сведений о гражданах Республики Молдова, в том числе находящихся за рубежом, которые достигли 18-летнего возраста и не имеют законных запретов на участие в выборах.

ГРИ создан на основе Государственного реестра населения, который постоянно обновляется данными Агентства общественных услуг, Министерства юстиции, а также местной публичной администрации. Избиратель вносится в список избирателей на основе адреса проживания или адреса прописки. В качестве пользователя ГРИ избиратель при вводе идентификационного номера удостоверения личности может узнать адрес и номер избирательного участка, к которому его приписали на последних выборах, сообщает ipn.md.

bloknot-moldova.md
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