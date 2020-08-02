В подразделении спецназначения прошел торжественный митинг к 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск. Продолжателям славного дела генерала Василия Маргелова в торжественной обстановке вручили Почетные грамоты. Ряду военнослужащих присвоили очередные воинские звания.
Военнослужащих поздравил заместитель министра обороны, десантник, за плечами которого свыше 120 прыжков с парашютом, генерал-майор Руслан Паулеско и зачитал приветственный адрес министра обороны.
Поздравляя всех представителей этой героической военной когорты с их профессиональным праздником, министр обороны генерал-майор Олег Обручков, отметил, что День воздушно-десантных войск – один из самых любимых и ярких профессиональных праздников родов войск, передает сайт Минобороны Приднестровья.
«”Крылатая пехота” всегда выполняла наиболее сложные и опасные задачи в борьбе с противником, была и остается гордостью приднестровской армии, ее надежной опорой. На воздушный десант во все времена в ходе вооруженных конфликтов была возложена особая миссия – выполнять самые трудные боевые задачи, не жалея собственной жизни, сохраняя слаженность боевого братства», – подчеркнул в приветственном адресе министр обороны.
Для всех, кто носит голубые береты, был организован концерт. Музыкальный подарок десантникам подарили солисты оркестра Главного штаба Вооруженных сил.
Каждый год, 2 августа, на просторах СНГ отмечается поистине народный военный праздник – День военно-воздушных войск. Таковым он является и в Приднестровье. Это праздник мужественных защитников Отечества, готовых защищать своих сограждан от всех опасностей и врагов. Всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас!».
Воздушно-десантным войскам 90 лет. История ВДВ берет свое начало с 2 августа 1930 года. В этот день под Воронежем во время учений Московского военного округа впервые было осуществлено парашютное десантирование целого подразделения в составе 12 человек. mopmr.org