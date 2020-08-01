Dnestr.TV

 
0

Граждан Молдовы не пускают на Украину с отрицательными тестами на ковид, сделанными в Кишиневе

Граждан Молдовы не пускают на Украину с отрицательными тестами на ковид, сделанными в Кишиневе

Ранее сообщалось о том, что в медицинские центры Кишинева выстроились огромные очереди из желающих сдать тест на коронавирус, чтобы с его результатом (отрицательным, конечно) отправиться в Украину - на моря.

Ведь буквально несколько дней назад сообщили, что и болгары, и украинцы требуют, чтобы у туристов был на руках отрицательный тест на коронавирус, сделанный не менее, чем за 72 часа и 48 часов, соответственно. Дескать, в противном случае, вас из Молдовы не выпустят, пишет kp.md.

Однако, 2 августа туристы столкнулись с проблемой. На украинской границе вдруг выяснилось, что молдавские тесты "недействительны". По крайней мере, пока.

Как выясняется уже при пересечении границы, Пограничная служба Украины пока не получала никаких распоряжений о том, чтобы пропускать молдавских граждан с молдавскими же справками.

В общем, на этот час при пересечении границы между Молдовой и Украиной ничего не - изменилось: всех въезжающих отправляют на 14-дневный карантин, либо на тест, который ОБЯЗАТЕЛЬНО надо пройти в медицинских учреждениях Украины.

Видно, в какой-то момент руки чиновников дрогнули, и они решили, что туристы должны тратить деньги в Украине. А туристам, заплатившим в Молдове 800 леев за тест, теперь еще и на Украине придется потратиться.
kp.md
  • Сегодня, 17:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Шесть человек привлечены к ответственности. В Рыбницком ...
  • ЧП на границе. Житель Приднестровья задержан за дебош н ...
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Шесть человек привлечены к ответственности. В Рыбницком ...
  • ЧП на границе. Житель Приднестровья задержан за дебош н ...
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна