Ранее сообщалось о том, что в медицинские центры Кишинева выстроились огромные очереди из желающих сдать тест на коронавирус, чтобы с его результатом (отрицательным, конечно) отправиться в Украину - на моря.
Ведь буквально несколько дней назад сообщили, что и болгары, и украинцы требуют, чтобы у туристов был на руках отрицательный тест на коронавирус, сделанный не менее, чем за 72 часа и 48 часов, соответственно. Дескать, в противном случае, вас из Молдовы не выпустят, пишет kp.md.
Однако, 2 августа туристы столкнулись с проблемой. На украинской границе вдруг выяснилось, что молдавские тесты "недействительны". По крайней мере, пока.
Как выясняется уже при пересечении границы, Пограничная служба Украины пока не получала никаких распоряжений о том, чтобы пропускать молдавских граждан с молдавскими же справками.
В общем, на этот час при пересечении границы между Молдовой и Украиной ничего не - изменилось: всех въезжающих отправляют на 14-дневный карантин, либо на тест, который ОБЯЗАТЕЛЬНО надо пройти в медицинских учреждениях Украины.
Видно, в какой-то момент руки чиновников дрогнули, и они решили, что туристы должны тратить деньги в Украине. А туристам, заплатившим в Молдове 800 леев за тест, теперь еще и на Украине придется потратиться. kp.md