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В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийством

В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийством

В воскресенье, около 13 часов, тело подростка в подвешенном состоянии заметили проезжающие мимо водители. Трагедия произошла в лесопосадке, недалеко от очистных сооружений, в нескольких метрах от основной дороги в с. Меренешты.

Велосипед, рюкзак с личными вещами, мобильный телефон лежали у дерева. По заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила примерно за два часа до момента обнаружения тела, передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудники милиции установили личность погибшего. Выяснилось: 16-летний юноша проживал недалеко от места трагедии.

Инспекторы ИДН и оперативные сотрудники проводят разбирательство.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 10:32
  • DTV
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