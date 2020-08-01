В воскресенье, около 13 часов, тело подростка в подвешенном состоянии заметили проезжающие мимо водители. Трагедия произошла в лесопосадке, недалеко от очистных сооружений, в нескольких метрах от основной дороги в с. Меренешты.
Велосипед, рюкзак с личными вещами, мобильный телефон лежали у дерева. По заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила примерно за два часа до момента обнаружения тела, передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудники милиции установили личность погибшего. Выяснилось: 16-летний юноша проживал недалеко от места трагедии.
Инспекторы ИДН и оперативные сотрудники проводят разбирательство.