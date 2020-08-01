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В Единецком районе работает единственная в Молдове фабрика скрипок

В Единецком районе работает единственная в Молдове фабрика скрипок

Молдавская Швейцария – место, где рождается скрипка и виолончель. В селе Фетешты, Единецкого района, уже два года работает единственная в республике фабрика музыкальных инструментов.

Здесь создают так называемый «белый вариант» – шлифуют и собирают деревянный корпус. Лакируют и монтируют струнные уже на головной фабрике в румынском городе Регин, передает nordnews.md

Из Румынии в Фетешты поступают заготовки из древесины. Кроят и режут их из платана.

Григорий Пэун сосредоточенно вырезает детали грифы виолончели и скрипки. Для этого мастер использует более 50 различных стамесок и других инструментов.

"Грифа не приходит закругленная, а имеет угол. Нужно дать ей округлую форму, затачиваем ее вот так по кругу. Сейчас я снимаю с «улитки» древесину, которую нужно удалить. Придают красивую форму", - говорит мастер.

24-летний Ион Варварюк, по профессии механик, занимается сборкой основных деталей скрипки. Сначала молодой человек клеил 10-15 инструментов в день, а сейчас может сделать и 60.

"Это часть корпуса – ободок, сделанный из 24 деталей. Сначала клеим лицевую сторону. По шаблону, добавляем клей и собираем. Ставим в тески, чтобы была форма круглая и красивая. Обычно делаю 30 инструментов, бывает, что нужно и 45, 50. Иногда нужно и 60 сделать", - говорит работник.

Мария Кетрарь работает в одном из финальных цехов. Женщина шлифует уже собранные скрипки.

"Сначала механически шлифую, готовлю для девочек. Они уже обрабатывают вручную. Потом снова я детали. Снова девочки обрабатывают вручную. Инструмент возвращается ко мне, я проверяю его на свете и снова шлифую механически тонкой бумагой", - рассказала Мария.

Каждый месяц на фабрике в Фетештах производят около 500 скрипок и виолончелей.

"Чтобы скрипка достигла финальной стадии она должна пройти через 300 этапов. Большая часть их них делается в Фетештах. За день производится 20 скрипок и 2 виолончели", - рассказал Ион Мунтяну, примар села Фетешть.

В общей сложности здесь трудятся порядка 25 рабочих из нескольких сел. Для этого они прошли обучение в Румынии.


nordnews.md
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