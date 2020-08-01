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Умер один из самых известных классических гитаристов Британии

Умер один из самых известных классических гитаристов Британии

14 августа на 88 году жизни скончался известный британский гитарист и лютнист. Музыкант выступал по всему миру, выпустил десяток альбомов, имеет премии Грэмми.

Британский гитарист и лютнист Джулиан Брим скончался в Великобритании в своем доме. Музыканту было 87 лет. Причина смерти не уточняется, пишет The Guardian.

Джулиан Брим - один из самых известных классических гитаристов Великобритании. Он родился в Лондоне. Играть на гитаре его учил отец. Свой первый концерт Брим дал в 13 лет.

Параллельно с карьерой гитариста Брим с 1950 года осваивал ренессансную лютню, купив ее у матроса на улице. Вскоре Брим стал ведущим исполнителем на этом инструменте.

Брим выступал на телевидении с мастер-классами и циклами передач по истории гитары. Он гастролировал по всему миру.

Музыкант выпустил десятки альбомов и имел четыре премии Грэмми.























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