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Утвержден состав Общественного совета города Бендеры

Утвержден состав Общественного совета города Бендеры

Глава Государственной администрации Роман Иванченко Решением № 1034 утвердил состав Общественного совета города Бендеры:

1) Богдан Владимир Владимирович – председатель ОО «Бендерский округ черноморского казачьего войска»;

2) Геворков Сергей Владимирович – заместитель председателя ОО «Союз воинов-интернационалистов г. Бендеры»;

3) Гуцу Галина Васильевна – директор МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа №18»;

4) Житарь Александр Иванович – председатель ОО «Союз десантников г. Бендеры»;

5) Мальчукова Людмила Михайловна – председатель ОО «Бендерский союз «Память»;

6) Мулява Олег Борисович – менеджер ООО «Ви-Авто»;

7) Никита Виктор Георгиевич – председатель ОО «Бендерская организация общества слепых»;

8) Паскарь Михаил Иванович – член ОД «Союз трудовых коллективов»;

9) Спориш Фаина Евгеньевна – директор ООО «Рилла»;

10) Тихонов Александр Геннадьевич – сотрудник МУ «Централизованная библиотечная система» г. Бендеры.

Утвержден состав Общественного совета города Бендеры

bendery-ga.org
  • Сегодня, 19:26
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