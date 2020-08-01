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Утвержден состав Общественного совета города Бендеры
Глава Государственной администрации Роман Иванченко Решением № 1034 утвердил состав Общественного совета города Бендеры:
1) Богдан Владимир Владимирович – председатель ОО «Бендерский округ черноморского казачьего войска»;
2) Геворков Сергей Владимирович – заместитель председателя ОО «Союз воинов-интернационалистов г. Бендеры»;
3) Гуцу Галина Васильевна – директор МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа №18»;
4) Житарь Александр Иванович – председатель ОО «Союз десантников г. Бендеры»;
5) Мальчукова Людмила Михайловна – председатель ОО «Бендерский союз «Память»;
6) Мулява Олег Борисович – менеджер ООО «Ви-Авто»;
7) Никита Виктор Георгиевич – председатель ОО «Бендерская организация общества слепых»;
8) Паскарь Михаил Иванович – член ОД «Союз трудовых коллективов»;
9) Спориш Фаина Евгеньевна – директор ООО «Рилла»;
10) Тихонов Александр Геннадьевич – сотрудник МУ «Централизованная библиотечная система» г. Бендеры.
bendery-ga.org
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