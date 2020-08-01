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Минпрос определил дисциплины для очного и онлайн-обучения

Минпрос определил дисциплины для очного и онлайн-обучения

На рабочем совещании у Председателя Правительства главной темой обсуждения стали ранее данные поручения. Все они касаются подготовки к началу учебного года под эгидой санитарного регламента, утвержденного Правительством.

Министр просвещения Алла Николюк проинформировала, что уже определен круг дисциплин, которые будут в основном преподаваться очно и выделены предметы для онлайн-обучения. При этом сформированы рекомендации по составлению учебного расписания, передает пресс-служба Правительства.

«Мы предлагаем сделать его двухнедельным, чтобы не нужно было подбирать постоянно в расписании: один урок на одной неделе дистанционно прошел, а на другой – очно», - уточнила министр.

По поручению Премьера до 28 августа все начальники УНО должны отчитаться перед министром просвещения по составленному расписанию для каждой школы. Но прежде график уроков должен быть согласован с территориальной СЭС.

Напомним, согласно поручению Председателя Правительства до 28 августа все школы должны пройти комиссионную приемку на предмет соответствия Санрегламенту. По словам главного санитарного врача Натальи Берил, в Бендерах такие проверки завершены. Серьезных нарушений не выявлено. В Григориополе проверки начались сегодня, а с понедельника к ним приступают в Тирасполе.

Проведены семинары про правильному использованию дезсредств, а также инструктаж для педагогов по реагированию на факт выявления детей с симптомами ОРВИ. Минздрав совместно с СЭС разработал памятку, в которой четко прописан механизм действий педагогов и сотрудников образовательных учреждений при обнаружении у ребенка признаков вирусной инфекции.

«Там все четко отображено, и сотрудники будут понимать, что им делать и на каком этапе», - отметила Кристина Албул.

В ходе совещания была обсуждена обеспеченность учебных заведений всеми необходимыми средствами для работы в рамках Санрегламента. Поставки практически по всем позициям ожидаются в конце месяца. В этой связи Александр Мартынов поручил до 24 августа по каждому УНО сформировать план-график снабжения всем необходимым для начала образовательного процесса в условиях карантина на ближайшие недели. Речь идет о термометрах, дезинфекторах, масках, о всем том, без чего СЭС не допустит открытие школы, детского сада или иного учебного заведения.

Как подчеркнул Вице-премьер – министр экономического развития, в случае задержки поставок, необходимые позиции будут предоставлены из складских остатков местных поставщиков.

Обсуждался и график тестирования педагогов. В первую очередь проверку пройдут школьные учителя, затем коллективы средне-специальных и высших учебных заведений. Открытым остается вопрос тестирования педагогов коммерческих вузов. Как сообщила министр здравоохранения, ведомство готово предоставить бригаду медиков для проведения тестирования, однако сами экспресс-тесты коммерческие вузы должны закупить сами.

Также удалось решить вопрос с нехваткой медицинских сестер в школах республики. По словам Кристины Албул, местные лечебно-профилактические учреждения направят в учебные заведения свой средний медицинский персонал.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 19:42
  • DTV
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