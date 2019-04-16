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ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, пополняющих электронные кошельки

ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, пополняющих электронные кошельки

Приднестровский республиканский банк выступил с рекомендациями, касающимися операций по анонимному пополнению (за наличный расчёт) электронных кошельков физических лиц (например, Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI).

«В связи с тем, что такие операции проводятся банками без процедуры идентификации плательщика и могут быть связаны в том числе с оплатой запрещенных к обороту товаров и незаконных услуг, Приднестровский республиканский банк рассматривает данные операции как потенциально подозрительные и выступил с рекомендациями банкам в рамках системы контроля за указанными операциями проводить обязательную идентификацию лиц, пополняющих электронные кошельки», - говорится в пресс-релизе Банка Приднестровья.

В Центробанке добавили, что при выявлении подобных операций банки будут проводить анализ, руководствуясь Инструкцией ПРБ от 9 ноября 2012 года N 34-И «О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
novostipmr.com
  • Вчера, 21:06
  • DTV
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