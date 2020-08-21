Концерн "Калашников" разработал грузопассажирское судно на воздушной подушке, оно представлено в павильоне концерна в подмосковном парке "Патриот", передает корреспондент РИА Новости с места демонстрации.
Основное назначение судна - грузопассажирские перевозки и транспортные операции на море, передает ria.ru
Судно называется "Хаска-10", оно способно работать на мелководных участках и выходить на необорудованное побережье.
Длина судна составляет 22,3 метра, ширина - почти 13. Полезная нагрузка - 10 тонн.