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Молодой человек из Молдовы стал главным героем американского сериала
Ион Чоту - 25-летний молодой человек из Молдовы, который живет в Лос-Анджелесе, Калифорния, США.
Он сыграл главную роль в американском сериале, передает diez.md
Молодой человек из Молдовы Ион Чоту, который учился в Высшей школе искусств «Михаила Березовского» в Кишиневе, сыграет Гарри Фостера в сериале «Калифорнийская мечта».
Это сериал о молодом актере, который ищет славы в Голливуде и переживает череду приключений.
Первая серия вышла 20 августа 2020 года.
diez.md
- Сегодня, 08:36
- DTV
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