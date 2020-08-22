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Молодой человек из Молдовы стал главным героем американского сериала

Молодой человек из Молдовы стал главным героем американского сериала

Ион Чоту - 25-летний молодой человек из Молдовы, который живет в Лос-Анджелесе, Калифорния, США.

Он сыграл главную роль в американском сериале, передает diez.md

Молодой человек из Молдовы Ион Чоту, который учился в Высшей школе искусств «Михаила Березовского» в Кишиневе, сыграет Гарри Фостера в сериале «Калифорнийская мечта».

Это сериал о молодом актере, который ищет славы в Голливуде и переживает череду приключений.

Первая серия вышла 20 августа 2020 года.


diez.md
  • Сегодня, 08:36
  • DTV
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