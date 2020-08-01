Dnestr.TV

 
0

Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР

Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР

Cреднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) в июне 2020 года составила 4 914 рублей ПМР ($305 по курсу ПРБ), на 5,7% выше, чем за соответствующий период прошлого года.

Производственная сфера является наиболее оплачиваемой – 5 672 руб. ПМР ($352 по курсу ПРБ).

В непроизводственной сфере экономики Приднестровья среднемесячная оплата труда ниже на 28% – 4 079 руб. ПМР ($253 по курсу ПРБ).

Еще ниже оплата труда у работников организаций, полностью финансируемых из бюджета, – 3 604 руб. ПМР ($224 по курсу ПРБ).

Наиболее высокооплачиваемым регионом Приднестровской Молдавской Республики является город энергетиков – Днестровск. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за июнь 2020 года работника-днестровчанина составила 5 848 руб. ПМР ($363 по курсу ПРБ). Это выше среднереспубликанского значения на 19%. Необходимо отметить, что в Днестровске уровень зарплат отличается в разы в зависимости от места работы. У сотрудников Молдавской ГРЭС, Интерднестркома и кредитно-банковской сферы она значительно выше, чем, например, у воспитателей, преподавателей, работников культуры и искусства, пишет newspmr.com.

Наименее оплачиваемый регион ПМР – Каменский район. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за июнь 2020 года работника-каменчанина составила 3 541 руб. ПМР ($220 по курсу ПРБ). Это выше среднереспубликанского значения на 28%. Это объясняется аграрной направленностью региона, где зарплаты значительно уступают промышленному сектору экономики. Самые высокооплачиваемые в Каменском районе – сотрудники Интерднестркома, коммерческой и кредитно-банковской сферы. Наименее оплачиваемый труд у воспитателей, преподавателей, работников почты, культуры и искусства.

Данные по уровню заработной платы за июнь 2020 года были предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 08:53
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • В порту Бейрута взорвалось судно под молдавским флагом: ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • В порту Бейрута взорвалось судно под молдавским флагом: ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна