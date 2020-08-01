Cреднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) в июне 2020 года составила 4 914 рублей ПМР ($305 по курсу ПРБ), на 5,7% выше, чем за соответствующий период прошлого года.
Производственная сфера является наиболее оплачиваемой – 5 672 руб. ПМР ($352 по курсу ПРБ).
В непроизводственной сфере экономики Приднестровья среднемесячная оплата труда ниже на 28% – 4 079 руб. ПМР ($253 по курсу ПРБ).
Еще ниже оплата труда у работников организаций, полностью финансируемых из бюджета, – 3 604 руб. ПМР ($224 по курсу ПРБ).
Наиболее высокооплачиваемым регионом Приднестровской Молдавской Республики является город энергетиков – Днестровск. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за июнь 2020 года работника-днестровчанина составила 5 848 руб. ПМР ($363 по курсу ПРБ). Это выше среднереспубликанского значения на 19%. Необходимо отметить, что в Днестровске уровень зарплат отличается в разы в зависимости от места работы. У сотрудников Молдавской ГРЭС, Интерднестркома и кредитно-банковской сферы она значительно выше, чем, например, у воспитателей, преподавателей, работников культуры и искусства, пишет newspmr.com.
Наименее оплачиваемый регион ПМР – Каменский район. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за июнь 2020 года работника-каменчанина составила 3 541 руб. ПМР ($220 по курсу ПРБ). Это выше среднереспубликанского значения на 28%. Это объясняется аграрной направленностью региона, где зарплаты значительно уступают промышленному сектору экономики. Самые высокооплачиваемые в Каменском районе – сотрудники Интерднестркома, коммерческой и кредитно-банковской сферы. Наименее оплачиваемый труд у воспитателей, преподавателей, работников почты, культуры и искусства.
Данные по уровню заработной платы за июнь 2020 года были предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики.