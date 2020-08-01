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Ренато Усатый объявил о своем выдвижении на должность президента

Ренато Усатый объявил о своем выдвижении на должность президента

В День независимости, 27 августа, председатель «Нашей партии», примар муниципия Бельцы Ренато Усатый объявил о своем участии в выборах президента Молдовы.

Месяц назад Усатый обратился к гражданам Молдовы с просьбой — дать ему знать, если они хотят, чтобы он выдвинулся кандидатом в президенты. Он попросил людей записывать на мобильные телефоны видео и публиковать их в социальных сетях, если они считают, что Усатый должен идти в президенты. За этот месяц он получил десятки тысяч видеообращений, текстовых сообщений и фотографий с хэштегами #RenatoUsatîiPreședinte и #РенатоУсатыйПрезидент. Больше всего сообщений в свою поддержку Усатый получил именно от бельчан, передает btv.md

«Спасибо вам за доверие. Оно очень важно для меня. Больше всего сообщений в свою поддержку я получил от бельчан. Спасибо, Бельцы! Я всегда говорил, что буду только слугой народа, и буду занимать только ту должность, которую мне доверят граждане нашей страны.

Ваша поддержка пришла из всех уголков Молдовы — из Бричан и Окницы, Кагула и Бессарабки, Страшен и Новых Анен, Флорешт и Глодян, Рышкан и Дрокии, из родных Фалешт, из Гагаузии и из столицы Кишинева, из диаспоры — отовсюду. Извините, что не могу перечислить всех по отдельности и лично каждому пожать руку. Всем вам огромное спасибо и низкий поклон», — поблагодарил людей за поддержку Усатый.

«Я сказал, что решение о том, выдвигаться мне в президенты Молдовы или нет, должен принять не съезд партии, за решением которого прячут свои личные амбиции все бывшие, нынешние и будущие кандидаты в президенты. Решение должен принимать народ Молдовы. И сегодня, в День независимости Республики Молдова, во имя каждого из вас, от вашего имени я объявляю о своем участии в выборах президента Республики Молдова», — объявил Усатый.
btv.md
  • Сегодня, 05:53
  • DTV
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