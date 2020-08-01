Вика Старикова – юная певица, ставшая участницей популярного телешоу талантов «Минута славы». Несмотря на то, что она подверглась критике жюри, ей удалось завоевать признание самой широкой аудитории.
Вика Старикова родилась 18 августа 2008 года в Нижнем Тагиле. У нее благополучная семья, есть мама и папа. Родители всегда поощряли желание Вики заниматься музыкой, рано заметив настоящее дарование. Уже в 4 года Вика стала интересоваться нотами и запоминала мелодии. В таком раннем возрасте девочка осознанно требовала у родителей приобрести ей музыкальный инструмент. Первый же творческий опыт начинался с банальной программы на планшете.
В 2017 году, когда девочке исполнилось 8 лет, родители привезли ее в Москву, на Первый канал, для участия в шоу «Минута славы». На сцене Вика выступила с кавер-версией на песню Земфиры «Жить в твоей голове», она исполняла ее еще за год до участия в шоу и, по сообщениям приближенных к ее семье, девочку пригласили на МС именно из-за этой композиции.
Судьями на проекте, среди прочих, были тележурналист Владимир Познер и актриса Рената Литвинова. Владимир Познер заявил, что родители Виктории слишком амбициозные, мечтают протащить ее на сцену любой ценой. А песня девочке совершенно не подходит в силу возраста. Рената Литвинова, про которую известно, что она ближайшая подруга Земфиры, поддержала точку зрения Познера.
Позже родители признались, что под таким прессингом со стороны авторитетного жюри им было нелегко. Желание помочь талантливому ребенку в его увлечении музыкой было воспринято именно так.
Во время этих событий девочка тоже переживала и не сдерживала слезы. Получился грандиозный скандал. Во втором туре ситуация усугубилась: представители жюри продолжили критику. В итоге Виктория выбыла из программы.
Зато чуть позже в родном Нижнем Тагиле Вика Старикова удостоилась премии на церемонии «Человек года» в номинации «Дети, прославившие город».
Творчество Вики Стариковой: «Три желания» и другие песни
Конечно, в творческой биографии Вики важную роль сыграло телешоу «Минута славы». Но подлинное народное признание в России и других странах ей принес видеоклип «Три желания». В его основе – небезызвестная детская песенка «Лягушка и три желания», автор которой – Франсис Лемарк (к слову, она была также перепета Рустамом Нахушевым). В этом видеоклипе сюжет состоит в том, что Вика поёт песню перед авторитетным жюри международного вокального конкурса. Можно сказать, что идею клипа подсказала сама жизнь. Ролик раскрутился мгновенно: в первые две недели после премьеры клип набрал полтора миллиона просмотров. Эти цифры продолжают расти.
Также большой популярностью пользуется кавер-версия песни Виктора Цоя «Кукушка». Ее уже записывали многие исполнители, но у девочки она прозвучала по-особенному и затронула сердца зрителей. Другие известные песни в творческой биографии Вики Стариковой – «Чудак» и «Ангел».
Днестр ТВ предлагает Вам небольшую подборку, чтобы Вы могли поближе познакомиться с юной звездочкой Викой Стариковой