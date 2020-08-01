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«Интертелеком» опроверг информацию о банкротстве компании

«Интертелеком» опроверг информацию о банкротстве компании

На сайте одесского мобильного оператора "Интертелеком" было опубликовано опровержение информации о банкротстве компании.

Как сообщается, «Интертелеком» не объявляла, не объявляет и не собирается объявлять режим банкротства и продолжает предоставлять полный спектр услуг связи. Указанное судебное производство является абсолютно текущим процессом и соответствует интересам хозяйственной деятельности компании.


​"Уважаемые абоненты, партнеры, общественность! Компания Интертелеком сообщает вам о случаях публикации в сомнительных источниках средств массовой информации сообщений о банкротстве компании ООО «Интертелеком».

В материалах данных СМИ говорится о банкротстве компании и указывается, что Хозяйственный суд Одесской области возбудил производство по соответствующей процедуре. Причина возбуждения дела напрямую не указывается, вместо чего делается предположение и отсылка на неуплату компанией «Интертелеком» 4G лицензии и отказе от части своих частот.

Хотим сообщить, что данная информация является абсолютно ложной и носит заказной дискредитирующий характер. Компания намерена обратиться в суд за защитой своих прав и привлечь к ответственности средства массовой информации, которые распространяют заведомо ложную информацию, вызывая этим недоверие среди абонентов компании.

Для прояснения ситуации информируем вас о том, что компания «Интертелеком» не объявляла, не объявляет и не собирается объявлять режим банкротства и продолжает предоставлять полный спектр услуг связи. Указанное судебное производство является абсолютно текущим процессом и соответствует интересам хозяйственной деятельности компании.

Настойчиво просим не обращать внимание на данную информацию, опубликованную сомнительными информационными источниками.
Обращаем внимание, что вся официальная информация и заявления компании публикуются только на официальном сайте компании intertelecom.ua"
intertelecom.ua
  • Сегодня, 21:55
  • DTV
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