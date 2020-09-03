За шесть лет с момента подписания Соглашения об ассоциации между РМ и Европейским союзом и внедрения Договора о Всеобъемлющей и углубленной зоне свободной торговли (DCFTA) молдавский экспорт на европейский рынок неуклонно рос.
Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики и инфраструктуры, влияние DCFTA означало изменение конфигурации внешней торговли Республики Молдова, ЕС стал основным торговым партнером нашей страны с долей 70% в экспорте и 50% в импорте по сравнению с данными 2014 года, когда в ЕС направлялось всего 53% экспорта, передает moldpres.md
Кроме того, во время внедрения DCFTA увеличилось количество компаний-экспортеров в ЕС, достигнув в 2019 году цифры в 1837 компаний, участвующих в торговле с ЕС, из общего числа 2518 экономических агентов, занимавшихся экспортной деятельностью в том году. Таким образом, основными странами ЕС, в которых отечественные компании осуществляют экспортную деятельность, являются Румыния, Италия, Германия, Польша и Болгария.
Экспорт молдавской продукции на рынок ЕС с января по июнь 2020 года достиг 742,6 млн долларов, а импорт из ЕС - 1118,2 млн долларов.
Статистический анализ также показывает значительный рост экспорта зерновых. Так, до 1 сентября 2020 года на экспорт было отправлено переработанное зерно - 12604,61 т (252% от общего объема 5000 т), кукурузы - 218869 т (88% от общего объема 250 000 т), пшеницы - 56499,6 т (38% от общей установленной квоты в 150 000 т), ячменя - 24726,22 т (25% от общего объема в 100 000 т), сладкой кукурузы - 499,5 т (33% от общего объема 1500 т), переработанного сахара - 1040,4 т (25% от общего объема 4200 т), сахаров - 8362,25 т (22% от общего объема 37400 т).
Что касается освоения тарифных квот на экспорт фруктов в ЕС, то до 1 сентября экспорт столового винограда составил 5669,5 т из 20000 т (28%), свежих яблок - 1437,94 т из 40 000 т (4%), свежей сливы - 3216 т из 15 000 т (21%).
По решению Европейского союза и Республики Молдова тарифные квоты были увеличены, что способствует увеличению уровня экспорта молдавской продукции на европейский рынок. Таким образом, отечественные фермеры начиная с этого года получают дополнительные льготные квоты, увеличенные на 50% по сравнению с текущим объемом на сливы, увеличение в два раза на виноград и новую квоту без таможенных пошлин на вишню в размере 1500 тонн.
В контексте приведения национальной системы стандартизации в соответствие с европейскими стандартами был достигнут ряд успехов с момента вступления соглашения в силу. Таким образом, за отчетный период наша страна приняла в качестве молдавских стандартов 26 950 европейских стандартов, что составляет 100% от общего количества стандартов, опубликованных европейскими организациями. При этом были выявлены и аннулированы противоречивые и устаревшие стандарты, отмечает Минэкономики.