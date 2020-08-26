Виртуальный онлайн-музей искусств, созданный художником Стюартом Сэмплом, стал первым музеем, который существует исключительно в виртуальном пространстве.
Музей получил название VOMA (Virtual Online Museum of Art) и объединил работы некоторых самых престижных художественных центров, в частности музея д'Орсэ, музея американского искусства Уитни, Музея современного искусства в Нью-Йорке и Художественного института Чикаго. Выставки доступны бесплатно всем желающим ознакомиться, сообщает ukrinform.ru со ссылкой на Hypebeast.
Вместо стандартной информационной карточки каждый экспонат, представленный в большой разрешающей способности, содержит перечень ссылок на источники, которые касаются произведения искусства и дают полное понимание истории и важности конкретной работы.
Посетители VOMA могут передвигаться по музею как угодно, даже покидать здание и прогуливаться по его территории. Цифровой мир в музее изменяется в соответствии со временем суток и временем года, а также погодой. Как отмечает Hypebeast, VOMA не только решает проблему социального дистанцирования в музеях в условиях пандемии, но и вопросы доступности произведений искусства.
"Виртуальная музейная комната может ощущаться, как одинокое место - тихое, пустое, иногда неспокойное. При разработке цифрового музея мы хотели максимально отдалиться от такого восприятия. Мы хотели интегрировать ощущение общности и восхищения после посещения крутого музея, где часто проходит большое количество интересных инсталляций", - сказал художник Стюарт Сэмпл, который работал над созданием VOMA.
VOMA начала работу с выставки известных картин, таких как: "Олимпия" Эдуарда Мане, "Сад земных наслаждений" Иеронима Босха и "Неверие Святого Фомы" Караваджо.
Пользователям доступны две версии музея - для Mac и PC. Скачать музей можно на сайте VOMA, а затем запустить программу и начать посещение.