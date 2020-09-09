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Названа опасность отказа от ужина

Названа опасность отказа от ужина

Российский эндокринолог-диетолог Эльвира Федорова назвала опасность неполноценного питания и отказа от ужина. Ее слова приводит издание «Росбалт».

Федорова подчеркнула важность трехразового питания, приведя пример рацион борцов сумо. По ее словам, они питаются калорийно и всего один раз за день, в результате чего набирают лишний вес. «Принцип трехразового питания — не просто сухие рекомендации. Фигура борца сумо всегда встает перед глазами», — говорит эксперт.

Врач не рекомендует отказываться от вечерней трапезы, уточняя, что ужин не должен быть единственным или основным приемом пищи. Федорова призывает не есть на ночь высококалорийные продукты, чтобы не перегружать поджелудочную железу и желчный пузырь. «А вот легкий ужин с овощами, сыром или рыбой приветствуется», — отметила она.

Специалист советует заранее продумывать дневной рацион, чтобы не пропускать приемы пищи.

Ранее российский врач-диетолог Алексей Ковальков раскрыл способ, который поможет избавиться от тяги к сладкому перед сном. Он рекомендует примерно в 5-6 часов вечера съедать блюдо, которое поднимет уровень сахара.
lenta.ru
  • Вчера, 20:56
  • DTV
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