Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Регистрация
Забыли пароль?
Dnestr.TV
Новости дня
Новости Украины
Молдова - Евросоюз
Приднестровье - ЕАЭС
Молдова+
Музыка жизни
Интересное
Юмор
Все о доме
Поиск по сайту:
0
Carla’s Dreams приготовил фанатам горячий сюрприз (ВИДЕО)
Категория:
Музыка жизни
,
Новости дня
Carla’s Dreams преподносит своим поклонникам новый сюрприз. Артист запускает клип на песню «Scara 2, etajul 7» в которой рассказывается красивая история любви. В клипе много горячих сцен, к которым нас приучил артист.
noi.md
Сегодня, 18:49
DTV
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Обсуждения ВКонтакте:
Информация
Посетители, находящиеся в группе
Гости
, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные ссылки
ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
Ау, люди! Работа ищет вас!
Приют без прописки
No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
No comment. На районе пели и плясали!
Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
В Бендерах вручили Юбилейные медали «30 лет ПМР»
Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
Moldova+
Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
Зелёный город
Старые Автомобили Нас Убивают
play
stop
mute
max volume
repeat
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your
Flash plugin
.
Навигация
Выпуски новостей
Региональные новости Молдовы
Материалы от партнеров по сети
Популярные статьи
ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
Ау, люди! Работа ищет вас!
Приют без прописки
No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
No comment. На районе пели и плясали!
Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
В Бендерах вручили Юбилейные медали «30 лет ПМР»
Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
Инфо
© 2010-2018
Copyright
Блог Григория Волового
+37377555856
e-mail: nv893@mail.ru
При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна