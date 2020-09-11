Служба безопасности Украины возбудила 15 уголовных дел против бывшего президента Петра Порошенко, сообщил его адвокат Игорь Головань.
"Четвертого сентября у нас появилось ни много ни мало 15 новых дел, направленных фактически против лидера оппозиционной силы, пятого президента Украины Петра Порошенко. И теперь это уже Служба безопасности Украины. Абсолютно по тем же лекалам скроены эти производства, то есть там есть куча разного рода статей Уголовного кодекса", — сказал он.
По словам Голованя, всего Порошенко инкриминируют 15 статей УК, в том числе "Посягательство на территориальную целостность", "Захват государственной власти", "Госизмена", "Присвоение чужой собственности", "Финансирование терроризма" и "Вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей". Однако пока что бывший президент не имеет в этих делах никакого никакого процессуального статуса, пишет ria.ru.
Новые дела адвокат назвал такими же "пустыми и сфабрикованными", как и предыдущие. По его мнению, таким образом власть продолжает политическое преследование Порошенко. "Мы очень ярко видим бенефициара этой деятельности — это очень похоже на бывших владельцев Приватбанка, относительно вопросов, связанных с его национализацией", — добавил Головань.
Приватбанк, основным акционером которого был олигарх Игорь Коломойский, был крупнейшим частным банком Украины. В конце 2016 года правительство национализировало его из-за того, что руководство банка якобы выводило крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным компаниям. В апреле 2019-го суд в Киеве признал национализацию незаконной, Нацбанк обжаловал это решение, и сейчас по этому поводу ожидаются окончательные выводы Верховного суда.
Петр Порошенко уже фигурирует примерно в двух десятках уголовных дел, но, как отмечал руководитель группы следователей Олег Корецкий, судебную перспективу могут иметь не более трех из них. Некоторые дела уже закрыли за отсутствием состава преступления. ria.ru