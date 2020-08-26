В ходе рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с реализацией проекта реконструкции и строительства аэродромного комплекса Международного аэропорта «Одесса».
Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что новая взлетно-посадочная полоса одесского аэропорта имеет длину 2800 метров и ширину 45 метров. Новый аэродром позволит принимать самолеты категории D, предназначенные для осуществления полетов средней и большой дальности, такие как Boeing 747-400/800, по категории ІІІ ICAO, а также другие борта вместимостью до 300 пассажиров. Общая стоимость проекта реконструкции аэродрома составляет 3,9 млрд грн., передает пресс-служба Президента Украины.
Министр инфраструктуры добавил, что благодаря новой полосе аэропорт сможет принимать более 2 млн пассажиров в год, а после строительства новой рулежной дорожки – более 5 млн пассажиров.
Глава государства поинтересовался, есть ли необходимый запрос среди пассажиров на строительство новой полосы аэропорта.
«Запрос, конечно, есть, потому что Одесса – туристический город, он развивается. В этом году заработала программа «Мандруй Україною», и Одесса принимала слишком большое количество пассажиров, даже несмотря на коронавирусные вызовы, стоящие перед нами сегодня», – сказал министр инфраструктуры.
Владислав Криклий подчеркнул, что после завершения реконструкции старая полоса работать не будет.
Владимир Зеленский поинтересовался вопросом сертификации новой взлетной полосы. Министр инфраструктуры отметил, что на октябрь запланировано получение разрешений на эксплуатацию полосы. Полоса должна быть введена в эксплуатацию до конца 2020 года.
Также Владислав Криклий сообщил, что в перспективе длину взлетно-посадочной полосы можно увеличить до 3200 метров.
«Тогда мы сможем принимать самолеты любых типов», – подчеркнул он.
Глава государства спросил, достаточно ли профинансированы работы по завершению третьей очереди реконструкции полосы.
«У нас с вами была договоренность, что у нас будет карта строительства со сроками всех аэропортов Украины. Там запланирована эта очередь?» – сказал Владимир Зеленский.
По словам Владислава Криклия, проект строительства новой рулежной дорожки уже готов и на него планируется потратить более 900 млн грн, которые должны быть заложены в бюджете. Генеральный подрядчик строительства отметил, что через восемь месяцев после получения средств третья очередь строительства будет реализована.
«Вы проверьте, чтобы не забыть такие вещи. Это важно», – подчеркнул Президент, обращаясь к министру инфраструктуры.
Кроме того, Владимир Зеленский поинтересовался, установлено ли светосигнальное оборудование на новой полосе.
«Важно, что метеооборудование здесь позволит самолетам садиться даже в туман. Это очень важно», – отметил министр инфраструктуры.
Также Главе государства продемонстрировали новый терминал аэропорта, рассчитанный на прием трех миллионов пассажиров в год. president.gov.ua