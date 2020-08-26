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Всем жителям. Примэрия села Кондрица объявляет о полной компенсации коммунальных услуг

Всем жителям. Примэрия села Кондрица объявляет о полной компенсации коммунальных услуг

Примэрия села Кондрица объявляет о стопроцентной компенсации коммунальных услуг всем жителям за март и апрель 2020 года.

Речь идет о полном (100%) компенсировании коммунальных услуг, включая телефонную стационарную связь (исключая оплату услуг Интернета и телевидения), за март, апрель 2020 года, передает enews.md

Компенсация предназначается всем жителям с. Кондрица из средств местного бюджета Примэрии села Кондрица, независимо от социального положения: пенсионерам, инвалидам, рабочим, безработным, студентам и т.д.

enews.md
  • Сегодня, 16:23
  • DTV
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