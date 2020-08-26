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Карантин катком прошелся по доходам большинства граждан Молдовы

Карантин катком прошелся по доходам большинства граждан Молдовы

Нацбюро статистики РМ сообщает, что 163 тыс. граждан потеряли работу из-за пандемии во II триместре текущего года. За аналогичный период прошлого года остались без работы в восемь раз меньше сотрудников.

В большинстве случаев (74,6%) причиной роста показателей стали ограничения, введенные в связи с принятием мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Эту причину назвали 121,7 тыс. человек. По сравнению со II триместром 2019 года в четыре раза выросло количество людей, которые были вынуждены уйти в отпуск во время карантина. Показатель тех, кто ушел в неоплачиваемый отпуск в этот период увеличился на 90% соответственно.

Доля трудоустроенных мужчин, оставшихся без работы, составляет 45,1 %, а женщин, соответственно, 54,9 % (для сравнения, эти показатели составляли 53,2% и, соответственно, 46,8% в 1 триместре 2020 года). По месту жительства показатели составили 60,6 % для городских жителей и 39,4% для пригородов (в 1 триместре эти цифры составляли 48,2% и 51,8% соответственно). Отмечается, что на работу не вышли 30% граждан в возрасте от 35 до 44 лет, а работники возраста 45-54 года и 25-34 года – в пропорциях 22,2% и 21,4% соответственно, сообщает bloknot-moldova.md.

Абсолютное большинство населения, не вышедшего на работу (85%), составили те, кто был трудоустроен официально, а тем, кто работал на себя пришлось, полностью «свернуть» свою деятельность (15% от общего количества соответственно).

bloknot-moldova.md
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