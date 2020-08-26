Единый день голосования, по итогам которого должны быть избраны региональные и местные органы власти, а также замещены вакантные мандаты депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, проходит в воскресенье в России.
Единый день голосования проводится в России во второе воскресенье сентября, граждане страны избирают руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам. В год выборов Госдумы единый день голосования приходится на третье воскресенье сентября.
Досрочное голосование перед единым днем голосования уже стартовало в большинстве регионов РФ 11 сентября. Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что комиссия приняла решение о возможности голосования 11 и 12 сентября в рамках своих законных полномочий в связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией для обеспечения безопасности россиян. В эти дни граждане могли проголосовать на самих избирательных участках, придомовых территориях, на дому и вне помещения для голосования, пишет ТАСС.
ЦИК принял серьезные меры санитарно-эпидемиологической защиты на избирательных участках по аналогии с общероссийским голосованием по поправкам к конституции, которое проходило с 25 июня по 1 июля. В частности, на участках проводится обязательная дезинфекция помещений для голосования, температурный контроль избирателей на входе, выдача индивидуальных средств защиты каждому избирателю и члену комиссии.
Явка избирателей на выборах в регионах транслируется в информационном центре ЦИК в режиме онлайн в ходе всех трех дней голосования. При этом предварительные итоги голосования будут публиковаться после 20:00 по местному времени в зависимости от региона, где закрылись избирательные участки.
Памфилова в ходе выступления в информационном центре ЦИК отмечала, что комиссия предоставила беспрецедентные возможности для наблюдения за выборами, всего будут работать более 237 тыс. наблюдателей. Она уточнила, что "если кто-то готов использовать эту возможность для провокаций, то ЦИК и к этому готов". Памфилова добавила, что при проведении досрочного голосования 11 и 12 сентября в регионах зафиксировано "не так много нарушений", а серьезных из них оказалось только четыре в Нижегородской области.
Статистика выборов Выборами разного уровня в этом году охвачены 83 субъекта РФ, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга. По информации ЦИК, по итогам 9 038 избирательных кампаний должны быть замещены 78 363 депутатских мандата и выборные должности.
В частности, проходят прямые выборы глав 18 регионов РФ: республик Татарстан, Коми, Чувашия, Пермского, Камчатского и Краснодарского краев, Иркутской, Калужской, Архангельской, Брянской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Пензенской, Тамбовской и Ростовской областей, Еврейской автономной области и города Севастополя. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.
Избиратели 11 регионов - Республики Коми, Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа - голосуют за депутатов региональных парламентов.
Кроме того, проходит ряд крупных выборов муниципального уровня: глав пяти крупных городов - Ангарска, Черногорска, Белогорска, Краснокаменска, Черемхово, - депутатов представительных органов власти (городских дум и советов) 22 региональных столиц. Также проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам в Татарстане, Пензенской, Курской и Ярославской областях.
В общей сложности, согласно статистике ЦИК, на выборы разного уровня было выдвинуто около 171 тыс. кандидатов, из которых более 130 тыс. представляют 36 политических партий и около 40 тыс. участвуют в кампаниях в порядке самовыдвижения. Всего зарегистрировано 156 тыс. кандидатов, отказано в регистрации чуть более чем 8 тыс. кандидатов и еще 7 тыс. утратили статус кандидата.
Выборы в этом году проходят на более чем 56 тыс. постоянных избирательных участков. Кроме того, дополнительно образовано 592 временных участка, 295 из которых находятся в больницах, 187 - на судах, 45 - в местах содержания под стражей. Видеонаблюдение на выборах организовано в 54 субъектах РФ. Онлайн-голосование На дополнительных выборах депутатов Госдумы в Ярославской и Курской областях используется технология дистанционного электронного голосования. Онлайн-голосование стартовало в 08:00 мск 11 сентября и продлится до 20:00 мск 13 сентября. Явка по состоянию на вечер субботы в обоих регионах составила около 80%. Всего в списки были включены 31 568 человек.
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в информационном центре комиссии сообщал, что сбоев в работе системы дистанционного электронного голосования в настоящее время не зафиксировано, она работает устойчиво. По его словам, в субботу была предпринята "вторая попытка получить второй бюллетень для онлайн-голосования, но она была успешно ликвидирована". Булаев добавил, что первая попытка была осуществлена в Ярославской области, а вторая - в Курской.
В свою очередь ранее Памфилова неоднократно отмечала, что ЦИК планирует расширить эксперимент по дистанционному электронному голосованию перед выборами в Госдуму в 2021 году. Глава ЦИК уточнила, что комиссия будет дорабатывать систему дистанционного электронного голосования "при каждом удобном случае в ряде регионов, серия экспериментов будет продолжаться беспрерывно".
Памфилова также подчеркивала, что использование системы дистанционного электронного голосования избавит от необходимости досрочного и надомного голосования. Кроме того, по ее словам, онлайн-голосование "удешевит весь процесс подготовки к выборам, на голосовании можно будет сэкономить массу бумаги, транспортные расходы и много всего другого". tass.ru