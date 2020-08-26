Израильская фирма Тока получила финансируемый Всемирным банком контракт на повышение национальной кибербезопасности Молдовы.
Компания Toka со штаб-квартирой в Тель-Авиве, Израиль, была основана людьми с беспрецедентным опытом работы в правительстве, вооруженных силах и корпорациях. В команду Toka входят специалисты, которые работали на высших уровнях израильской национальной системы кибербезопасности, в частности, возглавляя Национальное киберагентство Израиля, первое в своём роде в мире, передает mybusiness.md
В течение последнего десятилетия правительство Молдовы выступило с инициативой цифровой трансформации и модернизации государственных услуг в государственном секторе, чтобы реконструировать и оцифровать услуги с целью повышения их эффективности, качества и доступности. По мере реализации этих реформ безопасность мобильных устройств и передачи данных для государственных служащих стала неотложным приоритетом. В течение следующих девяти месяцев Тока определит стратегию безопасного управления правительственной информацией и данными на мобильных устройствах. Эта структура усилит кибербезопасность для гражданских служащих, которые используют личные устройства для проведения государственных операций.
«Пандемия коронавируса и необходимость для людей работать из дома и иметь доступ к государственным услугам из дома делают ещё более важной возможность иметь безопасный способ запуска и предоставления этих услуг с помощью мобильных устройств, - сказал Ярон Розен, президент и сооснователь Тока. - Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Правительством Молдовы и Всемирным банком в предоставлении этой важной услуги».
Эта договоренность с Правительством Молдовы в рамках проекта, финансируемого Всемирным банком, является третьим подобным контрактом, выигранным Toka; ранее компания получала финансирование от Всемирного банка для оказания помощи правительствам Нигерии и Ганы. Кроме того, Тока получила финансирование Межамериканского банка развития для разработки стратегии кибер-дизайна для правительства Чили.