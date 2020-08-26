Dnestr.TV

 
0

Израильская компания укрепит кибербезопасность госсектора Молдовы

Израильская компания укрепит кибербезопасность госсектора Молдовы

Израильская фирма Тока получила финансируемый Всемирным банком контракт на повышение национальной кибербезопасности Молдовы.

Компания Toka со штаб-квартирой в Тель-Авиве, Израиль, была основана людьми с беспрецедентным опытом работы в правительстве, вооруженных силах и корпорациях. В команду Toka входят специалисты, которые работали на высших уровнях израильской национальной системы кибербезопасности, в частности, возглавляя Национальное киберагентство Израиля, первое в своём роде в мире, передает mybusiness.md

В течение последнего десятилетия правительство Молдовы выступило с инициативой цифровой трансформации и модернизации государственных услуг в государственном секторе, чтобы реконструировать и оцифровать услуги с целью повышения их эффективности, качества и доступности. По мере реализации этих реформ безопасность мобильных устройств и передачи данных для государственных служащих стала неотложным приоритетом. В течение следующих девяти месяцев Тока определит стратегию безопасного управления правительственной информацией и данными на мобильных устройствах. Эта структура усилит кибербезопасность для гражданских служащих, которые используют личные устройства для проведения государственных операций.

«Пандемия коронавируса и необходимость для людей работать из дома и иметь доступ к государственным услугам из дома делают ещё более важной возможность иметь безопасный способ запуска и предоставления этих услуг с помощью мобильных устройств, - сказал Ярон Розен, президент и сооснователь Тока. - Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Правительством Молдовы и Всемирным банком в предоставлении этой важной услуги».

Эта договоренность с Правительством Молдовы в рамках проекта, финансируемого Всемирным банком, является третьим подобным контрактом, выигранным Toka; ранее компания получала финансирование от Всемирного банка для оказания помощи правительствам Нигерии и Ганы. Кроме того, Тока получила финансирование Межамериканского банка развития для разработки стратегии кибер-дизайна для правительства Чили.

mybusiness.md
  • Сегодня, 06:39
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • В Бендерах вручили Юбилейные медали «30 лет ПМР»
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
  • Спорт объединяет
  • Бендерчане отпраздновали Медовый спас

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • В Бендерах вручили Юбилейные медали «30 лет ПМР»
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
  • Спорт объединяет
  • Бендерчане отпраздновали Медовый спас
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна