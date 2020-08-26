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Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья могут быть зарегистрированы до сентября 2022 года

Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья могут быть зарегистрированы до сентября 2022 года

Парламент РМ утвердил в окончательном чтении проект о внесении изменений в Закон о регистрации некоторых транспортных средств.

Поправки предусматривают продление срока регистрации транспортных средств из Приднестровья и Бендер с нейтральными регистрационными номерами до 1 сентября 2022 года. Согласно действующему законодательству, срок истекает в текущем году, передает zdg.md

Продление срока на два года даст жителям административно-территориальных единиц левобережья Днестра и города Бендеры право участия в международном движении на собственных транспортных средствах только в том случае, если они будут зарегистрированы властями на основании Конвенции о дорожном движении, заключенной в Вене 8 мая 1968 года, к которой Республика Молдова присоединилась на основании Постановления парламента № 1318/1993.

Изменения обеспечивают жителям Приднестровья право на государственные услуги и способствуют укреплению доверия между двумя берегами Днестра.
zdg.md
  • Сегодня, 05:29
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