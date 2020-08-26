Парламент РМ утвердил в окончательном чтении проект о внесении изменений в Закон о регистрации некоторых транспортных средств.
Поправки предусматривают продление срока регистрации транспортных средств из Приднестровья и Бендер с нейтральными регистрационными номерами до 1 сентября 2022 года. Согласно действующему законодательству, срок истекает в текущем году, передает zdg.md
Продление срока на два года даст жителям административно-территориальных единиц левобережья Днестра и города Бендеры право участия в международном движении на собственных транспортных средствах только в том случае, если они будут зарегистрированы властями на основании Конвенции о дорожном движении, заключенной в Вене 8 мая 1968 года, к которой Республика Молдова присоединилась на основании Постановления парламента № 1318/1993.
Изменения обеспечивают жителям Приднестровья право на государственные услуги и способствуют укреплению доверия между двумя берегами Днестра. zdg.md