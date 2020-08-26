2 сентября 2020 года, в Официальном представительстве Приднестровской Молдавской Республики в Российской Федерации, состоялось награждение юбилейной медалью «30 лет ПМР». К награде были представлены политические и общественные деятели многие из которых стояли у истоков образования Республики, а так же кто помогал развитию и становлению Приднестровья.
На мероприятии присутствовали: председатель Верховного Совета ПМР (1990—2005) Григорий Степанович Маракуца; Министр государственной безопасности ПМР (1992-2011), генерал-лейтенант Владимир Юрьевич Антюфеев; Российский политический и государственный деятель Сергей Николаевич Бабурин, Первый Верховный атаман Союза казаков России, казачий полковник А.Г. Мартынов; Полномочный представитель Черноморского казачьего войска в России, пишет kazaki-pmr.ru.
Всех присутствующих поздравил с праздником Глава Официального Представительства Приднестровской Молдавской Республики в Российской Федерации Леонид Афанасьевич Манаков, пожелав всем здоровья и мирного неба над головой.
Приказом Верховного атамана Общероссийской Общественной Организации Союза Казаков казачьего полковника П.Ф. Задорожного, высшим казачьим орденом "За службу Казачеству" был награжден казачий генерал В.Ю. Антюфеев. Награду вручил Первый Верховный атаман Общероссийской Общественной Организации Союза Казаков, казачий полковник А.Г. Мартынов.