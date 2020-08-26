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Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности

Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности

Подписанный президентом указ определяет основные направления государственной политики в сфере нацбезопасности.
Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности. Указ опубликован на сайте президента в понедельник, 14 сентября.

Стратегия закрепляет, что Украина стремится к миру, а наивысшей социальной ценностью является человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность.

Документ основывается на трех основных принципах госполитики в сфере национальной безопасности:

- сдерживание - развитие оборонных и возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины;

- устойчивость - способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей;

- взаимодействие - развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с ЕС, НАТО и их государствами-членами, США;
прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Приоритетами национальных интересов определены:

- отстаивание независимости и суверенитета;

- восстановление территориальной целостности;

- развитие человеческого капитала;

- защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;

- европейская и евроатлантическая интеграция.

В Стратегии также учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, связанные с мировым экономическим кризисом, распространением COVID-19, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Стратегия является основой для разработки других документов стратегического планирования.
korrespondent.net
  • Вчера, 18:33
  • DTV
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