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На Украине произошло ЧП на качающем газ в Европу газопроводе

На Украине произошло ЧП на качающем газ в Европу газопроводе

В Киевской области Украины произошла разгерметизация газопровода, который служит для транзита в Европу. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе поселкового совета населенного пункта Чабаны.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве газовой трубы высокого давления в поселке Чабаны. По их данным, в 00:15 был слышен громкий хлопок, передает iz.ru

Отмечается, что в результате инцидента произошел сильный выброс газа в окружающую среду, однако к настоящему времени утечка уже ликвидирована.

«Вместе с представителями чрезвычайных служб удалось взять ситуацию под контроль, установлена заглушка и прекращен выход газа», — говорится в заявлении.

Согласно данным портала Gordon.ua, в близлежащих населенных пунктах из-за аварии отключили электричество.

Газопровод Уренгой–Помары–Ужгород был построен в 1983 году. Это был первый в мире трансконтинентальный газопровод, предназначенный для снабжения Европы советским газом. На данный момент российская часть газопровода управляется ПАО «Газпром», украинская — дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», пишет «РИА Новости».

iz.ru
  • Сегодня, 19:28
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