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Зеленский не нашёл нужного слова, чтобы описать взаимодействие с Россией

Зеленский не нашёл нужного слова, чтобы описать взаимодействие с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет слов, которыми можно охарактеризовать нынешний уровень взаимодействия страны с Россией.

"К сожалению, мы потеряли это слово (отношения. — Прим. Лайфа) и потеряли значение этого слова между нашими странами... Сегодня нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока не нашёл те слова, что между нами" — сказал он на брифинге в ходе визита в Австрию, передает life.ru

При этом украинский лидер добавил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным начался.

Ранее Зеленский заявил, что якобы лидеры стран — участниц "нормандского формата" (России, Германии, Украины, Франции) подтвердили согласие провести встречу на высшем уровне. По его словам, она может состояться после очередных переговоров советников.

life.ru
  • Сегодня, 08:19
  • DTV
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