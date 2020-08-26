В июле 2020 года общественным транспортом воспользовались 4,2 миллиона пассажиров, что на 48,3% меньше, чем в соответствующий период 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики в Молдове.
Существенное падение числа пассажиров зарегистрировано как в воздушном (-89,1%), так и в автодорожном (-47,4%) и железнодорожном (-45,0%) транспорте. Плотность пассажирского потока в отчетный месяц составила 177,9 млн пассажиро-километров, что на 72,2% меньше, чем в июле 2019 года, передает noi.md
В январе-июле 2020 года общественным транспортом воспользовались 30,5 млн пассажиров, что на 48,8% меньше, чем в аналогичный период 2019 года. Плотность пассажирского потока составляет 1,4 млн пассажиро-километров, что на 59,8% меньше, чем в январе-июле 2019 года.
В отчетный период наибольшую долю в общем объеме пассажирских перевозок занимает автомобильный транспорт (97,5%), за которым следуют железнодорожные перевозки (1,4%) и воздушные перевозки (0,8%).
В то же время, в период с января по июль 2020 года также наблюдается снижение грузоперевозок. Предприятия железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта перевезли 8,6 млн тонн товаров, что на 13,7% меньше, чем в аналогичный период 2019 года.
Грузооборот составил 2548,9 млн тонн-км, что на 9,0% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.