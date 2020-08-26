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Внешнеторговый оборот Приднестровья снизился на 12,41%

Внешнеторговый оборот Приднестровья снизился на 12,41%

Внешнеторговый оборот Приднестровской Молдавской Республики за январь-август 2020 года составил в эквиваленте около 1 073 млн. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года внешнеторговый оборот снизился на 12,41%. При этом объем экспорта товаров упал на 7,18%, а объем импорта – на 15,16%.

Внешнеторговый оборот Приднестровья снизился на 12,41%

Внешнеторговый оборот, включающий экспортные и импортные операции, распределился следующим образом: на экспорт приходится около 392 млн., а на импорт немногим менее 681 млн. долларов США. Отрицательное сальдо ВЭД ПМР за восемь месяцев 2020 года составило немногим менее 289 млн. долларов США, в основном из-за отрицательного баланса торговли с Российской Федерацией – более $240 млн. Также значительный дисбаланс торговли не в пользу Приднестровья наблюдается с Украиной – $54 млн., Белоруссией – $21 млн., Германией – $17 млн., Китаем – $13 млн., Казахстаном – $8 млн и Польша – $6 млн., пишет newspmr.com

Внешнеторговый оборот Приднестровья снизился на 12,41%

Для сравнения, отрицательное сальдо внешнеторгового оборота ПМР за отчетный период 2019 года составляло более 380 млн. долларов США. Тем самым разница между экспортными и импортными операциями Приднестровья за год снизилась почти на четверть – 24,0%.

В общем объеме торговли за первые восемь месяцев текущего года доля стран Евразийского экономического союза составила 33,86%, Европейского союза – 24,50%, прочие страны – 41,64%. При этом, по сравнению с результатами годичной давности, доля ЕАЭС снизилась на 5,08%, а ЕС – поднялась на 3,58% и прочих стран – повысилась на 1,5%.

Внешнеторговый оборот Приднестровья снизился на 12,41%

В общей структуре товарооборота, Российская Федерация уверенно занимает первое место с долей 30,51%. Затем следуют Молдова, Украина и Румыния – 21,29%, 13,17% и 11,99% соответственно. Также по данному показателю можно выделить: Польшу – 3,25%; Белоруссию – 2,54%; Италию – 2,18%; Германию – 1,88%; Китай и Турцию – в районе 1,1-1,2% в общей структуре ВЭД.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 08:30
  • DTV
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