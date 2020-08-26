Ближайшие соседи Украины - Молдова и Румыния - отсутствуют в перечне государств, с которыми Украина будет развивать стратегическое партнерство.
Об этом свидетельствует новая стратегия национальной безопасности, которую президент Владимир Зеленский ввел в действие в понедельник, передает point.md ссылаясь на infotag.md
На список "стратегических партнеров" Украины обратили внимание авторы статьи "Донбасс как Крым: на что дал согласие Зеленский в новой стратегии безопасности Украины", опубликованной в "Европейской правде".
На первом месте в разделе под названием "Основные направления внешнеполитической деятельности" значатся ЕС и НАТО "с определенной целью в обретении полноправного членства".
В списке государств, с которыми Украина будет развивать "всестороннее сотрудничество" и "стратегическое партнерство" названы США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Азербайджан, Грузия, Литва, Польша, Турция.
Издание выражает недоумение, что в этом перечне не нашлось места для Румынии - "черноморского государства-члена НАТО, которое имеет достаточно сильные антироссийские настроения и в обществе, и среди политиков", и Словакии, "имеющей для энергетической независимости Украины больше значения, чем Азербайджан, ведь почти весь объем газа идет через словацкую границу".
Уровень государств с "партнерскими отношениями", стратегия присвоила "другим государствам Балтии (кроме Литвы) и государствам Северной Европы". Еще два государства-соседки, Молдова и Беларусь, проходят в блоке "прагматические отношения". А с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки (без выделения ни одной из них) Украина будет развивать "взаимовыгодное экономическое сотрудничество".