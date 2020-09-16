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Россия изменила правила въезда в страну

Россия изменила правила въезда в страну

Правительство упростило порядок въезда в Россию для иностранных граждан.

Как сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, иностранцы, имеющие близких родственников с российским гражданством, смогут оформить визу в упрощенном порядке, передает ria.ru

По его словам, таковыми будут считаться супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

"Такие родственники смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года, и сделать это можно будет на основании простого письменного заявления нашего гражданина", — пояснил премьер.

Также из законодательства исключат норму, из-за которой иностранцам приходилось каждые три месяца выезжать за пределы страны, чтобы сохранить право получить визу.

ria.ru
  • Сегодня, 18:47
  • DTV
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