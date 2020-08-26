Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3743 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля».
Как передает Укринформ, соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, предусмотрено законодательно закрепить возможность фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) относительно согласования условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений либо документа о внесении платы за проезд большегрузных (крупногабаритных) транспортных средств, в автоматическом режиме, и полномочия центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте, относительно взыскания в судебном порядке платы за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, во время осуществления габаритно-весового контроля, сообщает ukrinform.ru .
Законопроектом предусмотрено повышение ответственности автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм.
Законопроектом также внедряется ответственность за отказ от габаритно-весового контроля, которая предусматривает, в частности, наложение штрафа в размере трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 тыс. грн), и за нарушения, допущенные при заполнении грузоотправителем товарно-транспортной накладной или других предусмотренных законодательством документов на груз.
В частности, внедряется административная ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи в том числе зафиксированы в автоматическом режиме.
Изменениями в Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривается установление ответственности за невыполнение водителями транспортных средств, осуществляющих автомобильные перевозки пассажиров и/или грузов, требований уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте и его территориальных органов, об остановке транспортного средства. ukrinform.ru