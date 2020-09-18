Эксперты призывают не паниковать при появлении насморка. Любые проявления нездоровья у пошедших в школу детей в условиях пандемии вызывают беспокойство. Но британские эксперты в области здравоохранения призывают не паниковать без нужды и утверждают, что если у вас появляется насморк, то это не значит, что у вас COVID-19, а утомляемость специалисты называют наиболее распространенным симптомом у детей, поэтому родителей призывают не путать простуду с коронавирусом.
Дети, страдающие только насморком, «абсолютно» не заражены коронавирусом, утверждает ведущий британский эксперт профессор Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона, сообщает mk.ru
Профессор Спектор пытается успокоить родителей, утверждая, что насморк наряду с заложенностью носа и чиханием, служит «верным признаком» того, что у детей простуда, а не COVID-19.
Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что родители, добвающиеся проведения тестов на коронавирус для своих детей, которые просто страдают от простуды, способствуют перегрузке национальной службы тестирования, которая за последнюю неделю погрузилась в хаос.
В Великобритании растут опасения, что школы и офисы придется закрыть, потому что люди с легкими симптомами не могут доказать, что у них отрицательные результаты по коронавирусу.
Провал тестирования затронул почти все школы в Великобритании, где до 25 тысяч учителей в одной только Англии уже вынуждены оставаться дома и самоизолироваться.
Профессор Спектор участвовал в исследовании, которое показало, что наиболее распространенные симптомы COVID-19 у детей школьного возраста это усталость (55 процентов), головные боли (55 процентов) и высокая температура (49 процентов).
Для сравнения: у взрослых наиболее частые симптомы – усталость (87 процентов), головная боль (72 процента) и потеря обоняния (60 процентов). Ни дети, ни взрослые часто вообще не сообщают о насморке.
Команда исследователей возглавила усилия по регистрации потери вкуса и запаха как симптома вируса в Великобритании после того, как сообщения в приложении показали, что эти проявления служат признаком вируса. Но их огромный запас данных означает, что ученые также могут определить, какие симптомы означают, что у кого-то нет коронавируса.
На фоне опасений по поводу заражения детей коронавирусом через две недели после открытия школ профессор Спектор напомнил публике, что насморк не считается симптомом.
По его словам, стандартные симптомы в виде высокой температуры, постоянного кашля и потери обоняния и вкуса верны для людей в возрасте от 18 до 65 лет, но они могут различаться для людей более старшего или младшего возраста.
Профессор призвал родителей во что бы то ни стало, держать своих детей дома, если у них проявляются симптомы: «Но не носитесь по стране, пытаясь пройти тест на то, что с большой вероятностью может быть простудой, а не COVID».
По данным приложения Covid Symptom Study, более половины (52%) детей в возрасте до 18 лет с положительным результатом на Covid-19 не регистрируют никаких «взрослых» классических симптомов (кашель, лихорадка, аносмия) за неделю до теста и после него.
Кроме того, у трети (33%) детей с положительным результатом на COVID-19 никогда не было ни одного из 20 симптомов, перечисленных в приложении, что позволяет предположить, что у многих детей симптомы отсутствуют.
Данные показывают, что у детей набор симптомов отличается от всего взрослого населения. Пятью основными симптомами у детей школьного возраста с положительным результатом теста являются усталость (55 процентов), головная боль (53 процента), лихорадка (49 процентов), боль в горле (38 процентов) и потеря аппетита (35 процентов).
Исследование также показало, что у каждого шестого (15%) ребенка с положительным результатом на COVID также наблюдается необычная кожная сыпь.
У взрослых наиболее распространенными симптомами служат усталость (87 процентов), головная боль (72 процента), потеря обоняния (60 процентов), постоянный кашель (54 процента) и боль в горле (49 процентов).
В настоящее время приложение насчитывает около 250 000 детей, 198 из которых дали положительный результат, что делает его одним из крупнейших исследований детей с положительным результатом на Covid-19 в Великобритании.
Из-за серьезных проблем в системе тестирования учителя и ученики вынуждены помещать дома в карантин, не зная наверняка, есть ли у них коронавирус. Они либо не могут пройти тест на месте, либо берут перерыв, ожидая результатов, на получение которых может потребоваться несколько дней.
Правительство заявляет, что одна из причин остановки тестов заключается в том, что «обеспокоенные пациенты» получают мазки, когда у них нет симптомов, наряду с сбоями на веб-сайтах, перегруженностью лабораторий и реальным увеличением спроса.
Министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок также предупредил родителей, что насморк указывает на простуду, а не на коронавирус: «Когда возобновляются школьные занятия, дети часто простужаются - нормальная болезнь, если хотите».
Это происходит на фоне растущей озабоченности по поводу того, что тысячи учителей не работают всего через две недели после открытия школы, многие из которых не болеют COVID-19, но не могут быть уверены в этом из-за нехватки тестов. Некоторые школы сообщили, что до пятой части их персонала вынуждены оставаться дома, в то время как профсоюзы предупреждали, что кризис выходит из-под контроля.
Директора школ призвали правительство сделать сектор образования приоритетным для тестирования, поскольку кризис может сделать «укомплектование кадрами неустойчивым». mk.ru